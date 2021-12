Guardiola entregó potente discurso por aumento de casos de covid-19: “Nadie usa la mascarilla”

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, hizo un llamado de atención ante el aumento de casos de covid-19 que hay en Inglaterra, situación por la cual la Premier League ha tenido que suspender numerosos partidos por los contagios dentro de los equipos.

En conferencia de prensa, el técnico español explicó que los contagios no nacen en las burbujas del fútbol y responsabilizó a la gente que ya no usa la mascarilla.

“Los casos están aumentado en todo el mundo y en Reino Unido, no en las burbujas del fútbol. Y esa gente luego va a los estadios. Esa gente en los estadios puede contagiar. Pero luego en el estadio, la gente no usa mascarilla”, señaló el ex DT del Barcelona.

En esta línea, Guardiola agregó que “me sorprende, por el hecho de que vas a la calle, a los grandes centros comerciales, a los lugares para comprar regalos para la familia. Nadie usa la mascarilla”.

“Los científicos, desde el principio, dicen que la mayor protección que puedes tener es desinfectante de mano y la mascarilla”, concluyó el técnico del Manchester City.