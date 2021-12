Francisco Sierralta volvió a jugar en Watford, pero fue goleado por el West Ham United

El defensor chileno Francisco Sierralta volvió a jugar un duelo oficial por el Watford y de hecho tuvo la opción de volver a jugar 90 minutos en Inglaterra.

Sin embargo, el regreso no fue feliz para el formado en Universidad Católica pues fue testigo de la goleada que sufrió su equipo por 4-1 ante West Ham United por la fecha 20 de la Premier League.

Pareció que era un buen martes para Francisco Sierralta, pues el Watford arrancó ganando a los 4 minutos de partido con tanto de Emmanuel Dennis.

West Ham United reaccionó de gran manera, para pesar del central de 24 años, pues terminó mostrando un gran rendimiento ofensivo y goleó gracias a los tantos de Tomas Soucek, Said Benrahma, Mark Noble y Nikola Vlasic.

