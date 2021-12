Cristian Palacios podría ser alternativa para reforzar a Universidad de Chile

Los rumores siguen en cuanto al mercado de pases en Universidad de Chile y, tras la confirmación de Ronnie Fernández, ahora asomó otro nombre para la ofensiva: Cristian Palacios.

Según información de ADN Deportes, el atacante uruguayo tendría negociaciones abiertas con la U de cara a la próxima temporada. El tema es que la negociación tiene cuestiones muy particulares.

El gerente deportivo de Unión Española, Luis Baquedano, respondió a esta información en torno a la opción de que Cristian Palacios pueda salir a Universidad de Chile. “Tiene contrato y una cláusula de salida para el exterior, no para ningún club nacional. Ha habido interés por él en Chile y afuera. Con la U no he hablado ni han hablado con nosotros, aunque sé que han estado preguntando”, aseguró.

Sin embargo, los antecedentes que manejamos en ADN Deportes implicarían que otra opción. La cláusula de salida ascendería a 250 mil dólares y, con tal de propiciar su llegada a los azules, el representante del atacante, Gerardo Rabajda, podría comprar el pase para ofrecerlo a la U.

¿Existe alguna opción de que la cláusula se “flexibilice” y esté disponible para clubes nacionales? “Tendría que verlo el directorio. La cláusula obliga al club, aunque eso se puede trasgredir dependiendo del directorio”, planteó Luis Baquedano.

¿Cambio de delanteros entre Universidad de Chile y Unión Española?

La situación del charrúa no sería la única que involucraría a ambos clubes, pues Joaquín Larrivey habría sido ofrecido al cuadro hispano ante su inminente partida de la U.

Esto fue ratificado por Luis Baquedano, pero como una broma de su representante, Walter Montillo. “He estado hablando con Montillo por otros jugadores y entre medio, como talla, me dijo que si no arreglaba en la U podía interesarnos a nosotros. No hemos hablado de dineros ni de la opción”, aseguró el directivo de Unión Española.

“Le comenté que es un buen jugador, pero faltan demasiadas cosas para que eso pase. No sé si el directorio estará de acuerdo, estamos viendo otras opciones”, sentenció ante los rumores del mercado de pases.