Gonzalo Jara y su más sincera confesión: “Me arrepiento de no haber ido a Boca por quedarme en la U”

El defensor chileno Gonzalo Jara sorprendió con una sincera confesión que realizó a TNT Sports durante este jueves.

En diálogo con el canal de televisión, sostuvo que “Me arrepiento de haber tenido la oportunidad de haber ido a Boca y no ir, por quedarme en la U. No me quería ir y tampoco podía, porque había una cláusula”.

En esa línea, recordó: “Me llamó (Guillermo) Barros Schelotto. Habíamos salido campeones en junio de la Copa Centenario y me preguntaron si quería ir a Boca”.

“Hicieron una oferta formal al club y todo. Ellos estaban dispuestos a pagar, pero económicamente me ofrecían mucho menos. Además, recién había llegado a la U y no me quería ir. No le tomé el peso a la oferta“, agregó el zaguero.

Finalmente, Jara tuvo palabras sobre su paso por la U: “Se dio porque siempre quise venir a la U. Yo estaba listo para ir a España, al Celta de Vigo con el (Eduardo) Toto Berizzo y Marcelo Díaz. Pero decidí venir a la U porque había un proyecto bueno, con inversión y refuerzos”.