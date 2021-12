Real Betis ya tiene rival para los playoffs de la Europa League

Al margen del bochorno vivido por la UEFA por lo ocurrido en el sorteo de los octavos de final de la Champions League, donde no hubo inconvenientes fue en la Europa League, donde el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo estaba involucrado.

Todo como parte de una situación inédita para la competencia, pues por primera vez en la historia del torneo se desarrollará una ronda de playoffs.

Eso implica que, antes de los octavos de final, hay dieciseis conjuntos que deberán jugarse su derecho a jugar dicha instancia. Así, los clubes que llegaron a la instancia como terceros de su grupo en Champions League se medirán ante quienes terminaron segundos de su zona en la Europa League, clubes entre los que se encuentra el Real Betis.

El bolillero determinó que el equipo de los chilenos deberá enfrentar al Zenit de San Petersburgo. La ida será el 17 de febrero en Rusia y la vuelta el 24 del mismo mes en Sevilla.

Los otros cruces serán los siguientes:

Knockout round play-off draw ✅

🤩 Which game are you looking forward to most? #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/J7q7sJDiCs

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2021