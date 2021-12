Cristián Paulucci recordó a Gustavo Poyet tras salir campeón con la UC: “Olvidarlo sería un acto de cobardía”

Cristián Paulucci hizo una particular reflexión tras haberse coronado campeón del Torneo Nacional 2021 con Universidad Católica.

El argentino tuvo que hacerse cargo del plantel tras el despido de Gustavo Poyet y apenas perdió un partido desde que asumió la banca.

Por lo mismo, Cristián Paulucci destacó el camino recorrido para consagrarse campeón. “Me ofrecieron dos veces en Huachipato asumir y me toco acá (…) Lo único que quiero hacer es agradecer, tratar de disfrutar esto. En 15 días ganar lo que ganamos, el plantel es espectacular. Sabíamos que podíamos lograr esto. Este es un club moderno”, valoró en diálogo con TNT Sports.

En ese contexto, reparó en un nombre “odiable” para muchos hinchas de la UC. “Vine a tratar de hacer lo mejor con los cuerpos técnicos con los que trabajé. No me olvido de Gustavo Poyet, hicimos una excelente amistad y sabe que las cosas del fútbol son así. Aprendí mucho de él, sería una cobardía olvidarme“, sentenció.

Cristián Paulucci no quiso hablar de su futuro tras ser campeón

La pregunta era obvia tras lograr su primer campeonato en su primera intervención como líder de un cuerpo técnico: ¿seguirá a cargo en 2022?

“No sé. Lo que quiero es disfrutar y tratar de estar con los compañeros de staff, que hicieron un trabajo notable. Este club es muy grande por toda la gente que tiene”, apuntó, destacando la labor de Jaime Rubliar y Rodrigo Valenzuela.

Además, no se complicó ante algunas críticas por su histriónico estilo de dirección. “Celebro como soy, no careteo nada. Eso no va conmigo, es parte de mi vida ir de frente y ser pasional. A veces se me sale la cadena, pero con respeto”, sentenció el “Pelao Termo”.