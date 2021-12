Moisés Villarroel y su salida de Santiago Wanderers: “Mi finiquito decía por necesidad de la empresa, nadie me ha dicho el real motivo”

Una nueva polémica remece a Santiago Wanderers de cara al último partido del año, esto debido a que desde el “Decano” volvieron a destituir a una de los históricos del club: Moisés Villarroel.

Según indicaron medios de Valparaíso, la dirigencia caturra encabezada por el presidente Reinaldo Sánchez tomó la decisión de despedir al exjugador de su cargo como Jefe Técnico del Fútbol Joven.

Tras los hechos de este jueves en el puerto principal, Moisés Villarroel conversó con ADN Deportes y entregó detalles de su salida de Santiago Wanderers: “si supiera el porqué del despido te lo diría, en mi finiquito decía por necesidad de la empresa, nadie me ha dicho el real motivo del porqué, nadie nos ha dicho alguna causal del despido. Sin dudas uno empieza a darle vueltas el porqué, pero se me imagina porque el tema de Sebastián (Ubilla)”, partió diciendo.

Respecto a cómo queda su relación con la institución, considerando que su hijo juega en el club, indicó que: “por más que uno vea a Martín muy maduro (su hijo), por más que quiera manejar la situación soy su padre, es difícil para él por mi peso en la institución. Sin duda para la temprana edad de Martín ha vivido situaciones que no se las esperaba”, aseguró.

Sobre la relación que mantuvo con la nueve dirección técnica del primera equipo, a cargo de Jorge Garcés, Villarroel sostuvo que: “soy sincero y ellos tienen muy claro que la relación que tenía con ellos era netamente profesional. Con Jorge (Garcés) no me llevo, no tengo ninguna relación, nunca la tuve, de hecho cuando llegó ahora lo saludé una pura vez. Con Héctor (Robles) hablé cosas solo profesionales”, dijo.

“Cuando en un plantel pasan tres o cuatro técnicos es muy difícil mantener una regularidad deportiva y eso pasó por la mala toma de decisiones. Después cuando llega una directiva nueva es el último golpe que le pudieron dar a los jugadores”, complementó Moisés Villarroel.

Insistió en que: “hubo personas y jugadores muy perjudicados por la toma de decisiones. El tema de Sebastián era netamente un tema contractual y yo no tenía nada que ver con eso. Si yo me quiero proyectar en el fútbol no podía entrar con el pie izquierdo”, aseguró.

“Soy de muy poco hablar, pero cuando lo hago es de frente, a los ojos, no me gusta andarme escondiendo de nadie. Nunca he tenido buena relación con Jorge (Garcés), no soy de dobles discursos, con Héctor (Robles) en el camino se fue desgastando la relación hasta que llegó un momento en que cuando me retiré del fútbol yo esperaba que él me pusiera en el plantel para despedirme y no lo hizo”, comentó.

Al finalizar, cerró con que: “tengo muchos sentimientos hacia la institución, que hoy día no esté no implica que siga sintiendo lo que vivo por Santiago Wanderers”, concluyó el ídolo del cuatro “caturro”.