“Hace cinco meses que no juega”: continúan las fuertes críticas por el Balón de Oro ganado por Lionel Messi

Críticas y más críticas ha recibido el Balón de Oro que se llevó Lionel Messi durante este lunes, ya que futbolistas, exfutbolistas, medios y figuras ligadas al deporte, aseguran no entender cómo fue que el argentino logró llevarse el trofeo, siendo que “tiene muy pocos méritos este año“.

El francés Jean Pierre Papin, quien se quedó con el Balón de Oro 1991, fue enfático en señalar: “¡Hace cinco meses que no juega! Vi que hablábamos de él y no lo entiendo. Añadamos también a Cristiano Ronaldo en este caso. Desde que ganó la Copa América, ¿Qué ha estado haciendo Messi en París? Marca un gol en la Liga, tres en la Champions League… No tengo nada contra Messi, es uno de los mejores jugadores de la historia. Pero este año, no se lo merece”.

Por su parte, el exgolero del Real Madrid, Iker Casillas, no se quedó atrás y lanzó: “Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol. Para mi, Messi es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia, pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil”.

A Casillas se sumó Toni Kross, quien actualmente milita en el elenco merengue. “En primer lugar, debo decir que no me interesan en absoluto los premios individuales. Pero si los hay, entonces deberían ser justos. En mi opinión, este no es el caso en absoluto”, lanzó.

Finalmente fue el turno de Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, quien fue categórico en su apreciación: “Siempre puedes darle el Balón de Oro a Messi por la carrera que ha tenido, pero si no se lo das a Lewandowski esta vez, entonces nunca lo conseguirá. Y Mo Salah debería haber estado más arriba, sin duda”.