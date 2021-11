Dan a conocer la ajustada diferencia con que Lionel Messi le ganó el Balón de Oro al polaco Robert Lewandowski

Lionel Messi no se cansa de ganar premios a nivel colectivo e individual y este lunes sumó un nuevo trofeo para su incansable vitrina de coronas: El Balón de Oro 2021.

El delantero y capitán de la Selección Argentina de Fútbol se quedó con el Balón de Oro 2021, y llegó a siete trofeos a nivel individual, superando ahora por dos a Cristiano Ronaldo que se quedó con cinco.

En el momento que le entregaron el premio, sostuvo que “es increíble volver a estar acá, la última vez dije que me quedaban mis últimos años, después me preguntaron cuándo me iba a retirar, y ahora me toca estar en París, estoy feliz y tengo muchas ganas de seguir peleando más cosas”.

Horas más tarde de la premiación del argentino, dieron a conocer el puntaje total de cada futbolista, donde Robert Lewandowski remató segundo y Cristiano Ronaldo sexto.

Los 20 primeros

1. Lionel Messi (Argentina, FC Barcelona, PSG), 613 puntos.

2. Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Munich), 580 pts.

3. Jorginho (Italia, Chelsea), 460 ptos.

4. Karim Benzema (Francia, Real Madrid), 239 pts.

5. N’Golo Kanté (Francia, Chelsea), 186 ptos.

6. Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus Turín, Manchester United, 178 pts.

7. Mohamed Salah (Egipto, Liverpool), 121 pts.

8. Kevin De Bruyne (Bélgica, Manchester City), 73 ptos.

9. Kylian Mbappé (Francia, PSG), 58 pts.

10. Gianluigi Donnarumma (Italia, AC Milán, PSG), 36 pts.

11. Erling Haaland (Noruega, Borussia Dortmund), 33 ptos.

12. Romelu Lukaku (Bélgica, Inter de Milán, Chelsea), 26 pts.

13. Giorgio Chiellini (Italia, Juventus de Turín), 26 pts.

14. Leonardo Bonucci (Italia, Juventus Turín), 18 ptos.

15. Raheem Sterling (Inglaterra, Manchester City), 10 pts.

16. Neymar (Brasil, PSG), 9 pts.

17. Luis Suárez (Uruguay, Atlético de Madrid), 8 puntos.

18. Simon Kjaer (Dinamarca, AC Milan), 8 pts.

19. Mason Mount (Inglaterra, Chelsea), 7 pts.

20. Riyad Mahrez (Argelia, Manchester City), 7 pts.