Se encienden las alarmas en el PSG: Neymar salió de la cancha llorando y en camilla tras dura lesión

Una nueva lesión de Neymar Jr en el partido de este domingo del Paris Saint-Germain (PSG) contra el Saint-Étienne lo sacó de la cancha en camilla y entre lágrimas de dolor.

La lesión de Neymar ocurrió en el minuto 90′, en medio de una jugada en la que forcejeó con Maçon, el lateral derecho del Saint-Étienne. El brasileño se dobló el tobillo izquierdo 90 grados.

De hecho, no es la primera vez que Neymar sufre una lesión de tobillo. Esta se suma al historial que tiene el brasileño desde que fue fichado en el año 2018 por el PSG:

En ese año, Neymar tuvo una fisura en el quinto metatarsiano de su pie derecho, cuando pisó mal jugando contra el Olympique Marsella. Esa lesión lo alejó de la cancha durante tres meses.

Cuando comenzaba el 2019, Neymar recayó frente al Estrasburgo, y entró de baja por 85 días. En junio del mismo año, se rompió los ligamentos del tobillo derecho, algo que le impidió disputar la Copa América.

Además, en diciembre del 2020, una entrada de Mendes (del Lyon), lesionó su tobillo izquierdo, con una licencia posterior de 27 días.

¿Qué dijo Neymar tras la lesión?

Ahora, a través de su cuenta oficial de Instagram, plataforma donde suma más de 165 millones de seguidores, Neymar Jr se refirió a la lesión que sufrió este domingo:

“Vamos a recuperarnos. Desafortunadamente estos contratiempos son parte de la vida de un atleta. Ahora es lo que tiene, levantar la cabeza y vamos que vamos. Volveré mejor y más fuerte”, escribió el brasileño.

Por su parte, el DT del PSG, Mauricio Pochettino, advirtió: “Tendremos que ver cómo está mañana pero en televisión las imágenes son impresionantes. Ojalá que no sea gran cosa y que vuelva pronto a la plantilla, pero la acción no es buena. No hay nada más que decir por el momento, salvo el dolor que sintió en la pierna con el tobillo torcido. Mañana tendremos los exámenes y ya veremos”.