Real Madrid venció con comodidad al FC Sheriff y ayudó a clasificar al Inter a los 8vos de final de la Champions

Este miércoles por la tarde, el Real Madrid y el Inter Milán se clasificaron a los octavos de final de la UEFA Champions League, tras el triunfo de los españoles sobre el FC Sheriff de Moldavia.

La “casa blanca” fue hasta Tiraspol para vencer cómodamente por 3-0 al cuadro sensación de Europa y con goles de David Alaba (30′), Toni Kroos (45´+1) y Karim Benzema (55′) marcaron diferencias ante el cuadro que hace un par de meses los sorprendió en España.

Con la victoria, Real Madrid llegó a los 12 puntos y se metió en la siguiente fase del torneo junto al Inter Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que a primera hora se impuso sobre Shakhtar por 2-0.

Los lombardos sumaron 10 puntos, inalcanzables para los 6 con los que se quedó el cuadro de Moldavia y que de paso, se clasificó para la UEFA Europa League.

De esta forma, y con los resultados consumados, la definición del Grupo D del torneo se vivirá entre españoles e italianos en un par de semanas más.

Real Madrid recibirá al Inter Milán el próximo martes 7 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu, duelo que definirá al primero del grupo y que, en teoría, enfrentará un rival más abordable en los 8vos de final del campeonato. Para ser primero, al cuadro de los chilenos solo les sirve ganar en la capital española.

⏰ RESULTS ⏰

Inter, Manchester City, Paris, Real Madrid & Sporting CP secure last-16 spots 👏

🤔 Who impressed you most?#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2021