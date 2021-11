La vida de Emiliano Astorga después de Wanderers: “En plena crisis supe que sería papá de nuevo”

El pasado 8 de noviembre, a pocas fechas del término del Torneo Nacional y ya con el descenso asumido, Santiago Wanderers oficializó la salida del técnico Emiliano Astorga.

La crisis tuvo distintos ingredientes, además de los magros resultados del “Decano”: la utilización de jugadores juveniles para cumplir los trámites restantes del campeonato, versus las decisiones de la dirigencia de cara a la llamada “Operación Retorno“.

Lo cierto es que Emiliano Astorga ya no fue parte de este despliegue: optó por refugiarse en su casa en Curacaví, junto a su esposa y su hija Fabiana, de ocho años. Y en medio de los momentos amargos en el cuadro “caturro”, se enteró de una importante noticia.

“En plena crisis de Wanderers supe que sería padre de nuevo“, señaló el entrenador de 61 años, en entrevista con Las Últimas Noticias.

Su mujer tiene seis semanas de embarazo. “Obviamente no fue algo que estábamos buscando con mi señora, pero estamos súper felices, en especial mi hija Fabiana que está esperando tener una hermana o hermano pronto”, afirmó Astorga.

Aunque admitió que le gustaría que fuera mujer, ya que tiene dos hijos ya mayores de su anterior matrimonio: Walter (33) y Emiliano (39). De hecho, el primero le dio tres nietos al ex DT de Wanderers.

¿Renunció o lo echaron?

El experimentado Sergio Gilbert, autor de la entrevista, le preguntó a Emiliano Astorga si su salida se trató de una renuncia o un despido. “Me echaron. Pero sabía que eso pasaría porque los nuevos dueños anunciaron cuando llegaron que querían jugar con futbolistas de las interiores“, relató.

“Después del partido que perdimos con Colo Colo, los dirigentes anunciaron que jugarían el resto del torneo con ellos y me dijeron sobre el caso de Sebastián Ubilla, al que no tenía que considerar porque, si jugaba un partido más, se le renovaba automáticamente el contrato y no querían que pasara eso”, agregó.

Respecto de sus proyectos, más allá de su situación familiar, Astorga espera volver a dirigir en el corto plazo, sin importar si es en la A o en la B. “Pero sí con una condición: ser yo el que arme el equipo“, subrayó.

“Yo me fui con mis principios en alto. Los dirigentes no pueden hacer el equipo. Para eso está el entrenador“, recalcó el DT.