Watford confirmó lesión de Francisco Sierralta: se perderá el duelo con Manchester United

Malas noticias llegan desde Inglaterra. El defensa nacional, Francisco Sierralta, otra vez será baja en el Watford tras la lesión que tuvo en el último partido de Chile por Clasificatorias ante Ecuador, el pasado martes.

Mediante un comunicado oficial publicado en las redes sociales, el club inglés detalló la situación física del central chileno.

“Francisco Sierralta sufrió una lesión en el tendón de la corva durante su participación con Chile, lo que lo descartó para regresar al torneo este fin de semana. ¡Vuelve más fuerte, Francisco!”, indicó la escuadra del jugador de La Roja.

De esta manera, el exUniversidad Católica no podrá estar en el duelo de los “Hornets” ante el Manchester United, partido pactado para este sábado 20 de noviembre desde las 12:00 horas de Chile por la fecha 12 de Premier League.

El el exUniversidad Católica vuelve a sufrir problemas con las lesiones en el último tiempo defendiendo al Watford en la Premier League 2021-2022.

De hecho, a inicios de octubre pasado, el zaguero de La Roja tuvo un desgarro de bíceps femoral, por lo cual quedó marginado de la Selección chilena y estuvo tres semanas fuera de las canchas con su club.

