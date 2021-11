Sebastián Ubilla contra dirigencia de Wanderers: “Me cerraron la puerta en la cara”

Santiago Wanderers no pudo terminar de buena manera la recta final del Torneo Nacional 2021, sumando un descenso a la Primera B, la salida anticipada del entrenador Emiliano Astorga y conflictos con algunos jugadores del plantel como Sebastián Ubilla.

En este caso del “Conejo”, el jugador reconoció que la dirigencia de “El Decano”, encabezada por Reinaldo Sánchez, no le permitió volver a disputar un partido más por los “caturros”, pese a que el campeonato aún no finaliza.

“La dirigencia me dijo que no iba a jugar más porque se me renovaba el contrato. Incluso el entrenador Emiliano Astorga se fue porque le impusieron que no nos tenía que poner más. Dijo que no y por eso lo despidieron”, reveló el delantero en diálogo con LUN.

El exUniversidad de Chile comentó que “yo estaba citado para jugar contra Curicó. Ronnie Fernández y Mauricio Viana, también. Al mediodía Wanderers sacó un comunicado para explicar que solo ocuparía juveniles y nos apartan. Eso fue seis horas antes del partido. Me siento discriminado y pasado a llevar”.

“Estoy con un estrés terrible por todas las mentiras que se han dicho, como que no hay jugadores vetados. Como canterano no esperaba un trato así. Siempre estuve dispuesto a sentarme a conversar para poder continuar en Wanderers”, comentó Sebastián Ubilla.

Además, el atacante de 31 años expresó su lamento por lo sucedido, lo cual lo aleja cada vez más del puerto. “Mi primera opción era Wanderers, pero como me cerraron la puerta en la cara tendré que ver otras opciones”, agregó en cuanto a su futuro en el fútbol.

En tanto, Santiago Wanderers, ya descendido, debe disputar sus dos últimos partidos por el Torneo Nacional 2021, contra Audax Italiano y Deportes La Serena.