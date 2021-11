Felipe Gutiérrez y las fortalezas de la UC para pelear el título: “Tenemos muchas variantes y jerarquía”

El volante Felipe Gutiérrez comentó en conferencia de prensa el momento que vive la UC tras el clásico universitario, aún metidos en la lucha por el título del Torneo Nacional 2021.

En ese contexto, el mediocampista cruzado no quiso profundizar en si es que estarían en este escenario en el caso que Gustavo Poyet aún permaneciera en la banca.

“No tengo la bolita mágica pero son cosas que pasan en el fútbol. Con Paulucci estamos muy cómodos, tranquilos, trabajando de muy buena manera. Ha conformado un cuerpo técnico muy bueno y eso se ha transmitido en los resultados”, apuntó Felipe Gutierrez, quien recalcó cómo trabajan en la UC para mantener aún las opciones del tetracampeonato.

“Nuestro enfoque, desde que asumimos este desafío y la posibilidad que hayan 3 o 4 equipos peleando el titulo, va a depender de lo que hagamos nosotros. Entonces, estamos centrados en nosotros e ir partido a partido. Es repetitivo, pero Paulucci nos inculca todas las semanas que cada partido es una final. No es nuestra percepción mirar al lado”, apuntó el jugador de 31 años.

Felipe Gutierrez y la preparación en la UC para enfrentar a Deportes La Serena

De cara a la fecha 32 del Torneo Nacional 2021, los cruzados estarán pendientes del resultado de esta tarde entre Colo Colo y Deportes Melipilla. En función de ese resultado sabrán si seguirán como líderes o no para el sábado, cuando visiten a Deportes La Serena.

Más allá del momento que atraviesan los papayeros, Felipe Gutiérrez no se confía del momento del elenco granate, hoy en el puesto 12 del campeonato.

“Ha tenido partidos muy buenos y a lo mejor otros no tanto que le han hecho posicionarse en esa parte de la tabla. Les pasó la cuenta la ausencia de “Chupete” Suazo en algún momento, pero han retomado su nivel. Tenemos claro a lo que nos vamos a enfrentar. Tenemos muchas variantes y jerarquía, que nos ha permitido sacar adelante partidos no tan positivos desde la parte futbolística”, apuntó el ex seleccionado nacional.

En ese contexto, el nacido en Quintero insistió en que el plantel mantiene la ilusión del tetracampeonato. “Como grupo hemos tratado de aspirar al mismo sueño que tuvimos desde principio de año, que es conseguir el título. Tenemos una chance importante todavía”, cerró.