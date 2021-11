Gonzalo Espinoza: “Molesta el tema arbitral. El VAR nos ha perjudicado”

El volante de Universidad de Chile, Gonzalo Espinoza, se expresó aún incómodo pese a que ya han pasado dos días del clásico universitario.

Todo ante el penal no cobrado contra Nahuel Luján, lo que dio pie a que en los azules recordaran otros fallos que han sufrido en la temporada por parte de los árbitros.

“Es un poco molesto. No es la primera vez. Ya pasó con Ñublense, con La Serena el semestre pasado. Son puntos que nos hubieran tenido mejor posicionados. Molesta el tema arbitral. El VAR se supone que está para ayudar y no para perjudicar, nos ha perjudicado. Que sea tan reiterativo con nosotros molesta un poco”, puntualizó Gonzalo Espinoza.

Joaquín Larrivey también conversó con el sitio oficial de los azules y se sumó a las críticas del volante de la U. “Hemos sufrido errores sistemáticamente y que han costado puntos, han sido cruciales. Sobre todo cuando hay VAR es más preocupante. El penal era clarísimo y el jefe de los árbitros reconoció que era penal. Confío en la honestidad de los árbitros y en que sólo han sido errores que nos dejan un sinsabor”, explicó el goleador de Universidad de Chile.

Gonzalo Espinoza y Joaquín Larrivey se enfocan en la “final” ante O’Higgins

En Universidad de Chile intentan dar vuelta la página y este martes volvieron a las prácticas de cara al decisivo duelo ante los rancagüinos del próximo lunes 15.

Para dicho duelo, Gonzalo Espinoza enfatizó en que deberán repetir parte de lo hecho en el clásico universitario. “Mostramos una actitud distinta. Ese es el camino. Con O’higgins va a ser una final y vamos a ir por esos tres puntos que necesitamos mucho para sacar a la U adelante”, señaló el jugador de 31 años.

En tanto, Joaquín Larrivey recalcó cómo deberán afrontar el duelo ante otro equipo que también está en plena pelea por evitar el descenso.

“Se están jugando la vida. Es un equipo que va a disputar las pelotas como si fueran las últimas. El último partido demostramos que tenemos armas para volver a creer en nosotros mismos. Me fui tranquilo del clásico, el equipo volvió a demostrar lo que realmente vale. Confío en mis compañeros y en el equipo”, apuntó el artillero de la U.