Gustavo Quinteros y el triunfo sobre Wanderers: “A pesar de los entrenamientos en el encierro, jugaron como siempre”

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, destacó la victoria ante Santiago Wanderers pese a los pocos días de entrenamiento en cancha que tuvieron tras las cuarentenas preventivas que debió hacer el plantel por los casos de covid-19.

“Es un triunfo merecido. A pesar de los entrenamientos en el encierro, jugaron como siempre (…) A veces los rebotes no los ganábamos mucho, pero en el segundo tiempo lo corregimos al meter dos delanteros. Tuvieron que bajar un volante y al menos tuvimos 5 ocasiones”, apuntó el entrenador albo en diálogo con TNT Sports.

De todas formas, Gustavo Quinteros no dejó que la euforia del triunfo sobre Santiago Wanderers le hiciera olvidar sus críticas a los protocolos sanitarios que los hicieron jugar con juveniles en la derrota ante Audax Italiano.

“El campeonato chileno debería jugarse siempre en igualdad de condiciones. Si no, aparecen las ventajas para algunos y se perjudica a otros. Se hace un torneo desvirtuado que no le gusta a nadie. Lo mejor para el fútbol es que jueguen todos profesionales“, señaló el técnico de Colo Colo, quien explicó la supuesta diferencia de criterios y la necesidad de mantener al plantel en una burbuja.

“Hay montón de equipos con contagiados y ningún contacto estrecho. Queremos minimizar el riesgo de contagios cuando los jugadores vayan a sus casas. No queremos correr riesgos y seguir cumpliendo con lo sanitario, como lo hacemos siempre, con mucho más cuidado“, planteó el argentino, quien igualmente olvidó que, por ejemplo, Unión Española y Deportes Antofagasta sí tienen contactos estrechos tras el contagio de algún integrante de su equipo.

Pablo Solari se sumó a las palabras positivas de Gustavo Quinteros

También conversó con la señal oficial el atacante Pablo Solari, que también recalcó cómo pudieron sobreponerse a la falta de trabajo en cancha producto del aislamiento.

“Aunque nos encerraron siete días, como podíamos cada uno no dejamos de entrenar. Le dimos duro. Ya me dolían los pies de tanto entrenar en piso, pero pudimos sacar un triunfo”, explicó el “Pibe”, quien no se confía por haber sacado ventaja sobre Universidad Católica

“Vamos a pelear hasta la última fecha, partido a partido, como cuando teníamos más diferencia”, sentenció Pablo Solari, ya pensando de cara al duelo del próximo miércoles, cuando reciban a Deportes Melipilla por la fecha 31 del Torneo Nacional 2021