Diego Valencia no se confía para el clásico universitario: “La U tiene un gran equipo”

El delantero de Universidad Católica, Diego Valencia, anticipó este viernes el desarrollo del clásico universitario, programado para este domingo al mediodía en San Carlos de Apoquindo.

Más allá de que llegan al duelo como líderes del campeonato, en claro contraste con el mal momento que viven los azules, el atacante cruzado mostró su respeto por el rival.

“Tienen un gran equipo y grandes jugadores, a uno de los que está en la tabla de goleadores. El partido de la primera rueda ya nos marcó Larrivey. Es un plantel muy nutrido además. Va a ser un partido muy complicado”, planteó Diego Valencia, quien remarcó en lo distinto que es un clásico universitario respecto de otros encuentros.

“Son partidos aparte. Estos últimos años no necesariamente han estado los clubes peleando uno arriba y otro abajo, pero siempre han sido clásicos peleados y duros. Estoy seguro que este no va a ser la excepción. Estaremos con nuestra gente y nuestro objetivo es sacar adelante este partido”, sentenció el jugador de 21 años.

El momento con que Diego Valencia llega al clásico universitario

Consolidado como parte de la oncena titular del cuadro cruzado, el formado en la UC vive un gran presente ya que ha anotado 7 goles en los últimos 9 partidos.

“Es importante para los delanteros estar marcando constantemente. Ayuda a la confianza y aporta muchísimo al equipo”, comentó el “Pollo” en relación a su racha goleadora, la que llama más la atención al jugar como extremo y no precisamente como centro atacante.

“Con el pasar del tiempo uno se va acostumbrando cada vez más a las posiciones nuevas que uno intenta incorporar. Cada vez me voy sintiendo mejor de extremo. Es un recurso que en el día de mañana me va a ayudar a dar una opción más al equipo. Me fui dando cuenta que con mis características sí podía jugar en la banda y aportar con goles y asistencias”, comentó Diego Valencia.

Quien ya completa 15 goles esta temporada entre Torneo Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores tuvo ante Deportes Antofagasta otro hito para su joven carrera: fue capitán de Universidad Católica por primera vez.

“Es un orgullo tremendo y una responsabilidad. Soy hincha del club, es un sueño cumplido. Habían muchos jugadores experimentados en el equipo y me escogieron de capitán. Me sentí cómodo y el equipo me ayudó mucho, al igual que el cuerpo técnico”, cerró quien asoma como titular el domingo en San Carlos de Apoquindo.