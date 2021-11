Antonio Conte fue anunciado como nuevo entrenador de Tottenham y volverá a dirigir en la Premier League

Durante la mañana de este martes, Tottenham anunció oficialmente la contratación de Antonio Conte, quien es el nuevo entrenador tras la salida del portugués Nuno Espírito Santo.

“Estamos encantados de anunciar el nombramiento de Antonio Conte como nuestro entrenador en jefe con un contrato hasta el verano de 2023, con una opción de extenderlo”, señalaron los Spurs mediante un comunicado.

El italiano volverá a estar en una banca luego de cinco meses sin dirigir tras su salida de Inter de Milán, además, se concreta su regreso a la Premier League tras más de dos años. En las temporadas 2016-2017 y 2017-2018 estuvo al mando de Chelsea, conjunto en donde se proclamó campeón de liga y de FA Cup.

“Estoy muy feliz de volver a ser entrenador y de hacerlo en un club de la Premier League que tiene la ambición de volver a ser protagonista”, indicó Antonio Conte este martes en diálogo con el club.

“Deseo empezar a trabajar para transmitir al equipo y a la afición la pasión, la mentalidad y la determinación que siempre me han distinguido, como jugador y como entrenador”, aseguró el extécnico de Arturo Vidal y Alexis Sánchez en Inter.

Además, el estratega italiano confirmó que tenía conversado su arribo a Tottenham desde hace meses, cuando estaba finalizando su etapa con Inter de Milán.

“El verano pasado no se concretó porque el final de mi relación con el Inter todavía era demasiado reciente y estaba demasiado involucrado con el término de la temporada, por lo que sentí que aún no era el momento adecuado para volver a entrenar”, sentenció.

Hasta el momento en el fútbol inglés, Tottenham marcha en el noveno puesto de la tabla con 15 puntos en 10 partidos disputados.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021