Cristián Paulucci: “Tenemos que hacer lo mejor posible, no me importan los otros equipos”

Cristián Paulucci, entrenador de Universidad Católica, habló en conferencia de prensa durante este jueves en la previa del duelo con O’Higgins. El DT de la UC tuvo palabras sobre el brote de covid-19 que surgió en Colo Colo y que podría afectar al plantel “cruzado”.

“Nosotros tenemos que hacer lo mejor posible, no me importan los otros equipos. En cuanto a la justicia deportiva, las reglas del campeonato son claras, así que no voy a hablar de eso”, señaló el técnico del cuadro precordillerano.

Además, el estratega de la UC admitió que le tomó por sorpresa la situación de las cuarentenas en el equipo. “Nos sorprende, porque nunca había pasado algo así. Nos habían dicho que los contactos estrechos eran cuando uno comparte camarín y en lugares cerrados, no en la cancha”, indicó.

“Pero sabemos que estamos en una pandemia y hay que respetar eso. Es cosa seria, no es un chiste. Gente ha muerto por esto y eso es más importante que un partido de fútbol”, recaló.

En relación al estado de los jugadores “cruzados” con el covid-19, Cristián Paulucci puso paños fríos. “Mañana habrá PCR, pero para qué adelantarnos a la respuesta. No sé qué va a pasar mañana cuando todo el mundo se haga los PCR”, sentenció.

O’Higgins y Universidad Católica se verán las caras el domingo 31 de octubre desde las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, encuentro válido por la fecha 29 del Torneo Nacional 2021.

Así se jugará la fecha 29 del Torneo Nacional 2021

Jueves 28 de octubre

18:30 hrs | Audax Italiano vs Colo Colo | El Teniente

Viernes 29 de octubre

15:30 hrs | Santiago Wanderers vs Palestino | Elías Figueroa

| Elías Figueroa 18:00 hrs | Deportes La Serena vs Huachipato | La Portada

Sábado 30 de octubre

16:00 hrs | Universidad de Chile vs Curicó Unido | El Teniente

| El Teniente 18:30 hrs | Unión Española vs Everton | Sausalito

Domingo 31 de octubre