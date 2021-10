Francisca Moroso y su lucha contra la depresión tras dejar el fútbol: “Mucha gente no lo entiende, en Chile no hay una cultura de salud mental”

Francisca Moroso, exseleccionada nacional, anunció hace unos días su retiro del fútbol profesional tras su último paso por Universidad Católica.

A través de sus redes sociales, la ahora exjugadora hizo oficial su decisión y señaló que continúa con su lucha contra la depresión. “La depresión es una enfermedad terrible que arrasa con todo. Hoy dejo el fútbol para jugar otro partido, el más importante de mi vida”, escribió.

En cuanto a la enfermedad que la afectó, Moroso comentó en diálogo con AS que “es un tema que me ha hecho replantearme muchas cosas. Hay mucha gente que no lo entiende y es porque en Chile no hay una cultura de salud mental”.

“Para qué hablar de todo lo que se gasta de dinero, porque las Isapres se hacen las locas y nadie hace nada. Es imposible pagar 100 mil pesos semanales en psiquiatra y psicólogo con un reembolso de 4 mil”, indicó la otrora futbolista de Colo Colo y Universidad de Chile.

Además, Francisca afirmó que alguien se involucró en su carrera y la “hizo sentir minúscula”. Sobre esto, no especificó en nombres pero agregó que “él sabe perfectamente quién es. Ojalá salga pronto de donde está porque no merece ese puesto. Es una mala persona”.

De cara a su futuro alejada de las canchas como exfutbolista, Francisca Moroso añadió que “son tiempos difíciles. Por ahora no pienso mucho en el mañana. Estoy estudiando psicología y me gustaría más adelante ligarme al futbol, pero aún no sé de qué manera”.