El durísimo calvario que vivió el DT despedido por el Newcastle “Un gordo desperdicio. Una cabeza de repollo estúpido”

La derrota ante el Tottenham del último fin de semana, fue suficiente para que los nuevos dueños del Newcastle despidieran al entrenador Steve Bruce.

El estratego no tenía cabida en el nuevo proyecto de las “Urracas”, aunque apenas se fue reveló que vivió un calvario mientras dirigió al conjunto inglés.

“Cuando llegué a Newcastle pensé que podría manejar todo lo que se me lanzara, pero ha sido muy difícil. Nunca ser realmente querido, sentir que la gente quería que fracasara, leer a la gente diciendo constantemente que fracasaría, que era un inútil, un gordo desperdicio, una cabeza de repollo estúpido, tácticamente inepto o lo que sea. Y fue desde el primer día”, comenzó diciendo en una entrevista.

Tras ello, lanzó que todos los cuestionamientos de los hinchas iban más allá de los resultados que conseguía el equipo en cancha.

“Cuando nos estaba yendo bien en cuanto a resultados, era, ‘Sí, pero el estilo de fútbol es basura’ o simplemente tuve ‘suerte’. Fue ridículo y persistente, incluso cuando los resultados fueron buenos. Traté de disfrutarlo y, ya sabes, lo hice. Siempre disfruté de la pelea, demostrando que la gente estaba equivocada, pero eso es todo lo que parecía ser. Una pelea, una batalla. Tiene su precio porque incluso cuando ganas un partido, no sientes que te estás ganando a los seguidores”, manifestó el estratego.

Respecto a la preocupación que evidenció su familia, indicó: “Se han preocupado por mí, especialmente mi esposa Jan. Se tuvo que preocupar por mi y por lo que he estado pasando en los últimos años”, apuntó.

Finalmente, Bruce confesó que no sabe qué hará en un futuro cercano. “No puedo darlo por sentado, ha pasado toda su vida siguiéndome de un club de fútbol a otro y si le dijera mañana que me ofrecieron un trabajo en China, o en cualquier lugar, diría: ‘Steve, ¿es esto adecuado para ti? ¿Quieres hacerlo?’ Ella me respaldaría de nuevo. Tengo 60 años y no sé si quiero hacerla pasar de nuevo por esto“, cerró.