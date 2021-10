Se pasó: arquero noqueó a compañero porque se equivocó y le hicieron un gol

Sabido es que a veces en los partidos de fútbol puede subir la temperatura incluso entre compañeros,

Y de ello saben en Universidad de Chile, por ejemplo, pues en abril de 2018 Jean Beausejour y Mauricio Pinilla se enfrascaron en un conato en un Clásico contra Colo Colo en el Estadio Nacional, en el que hubo cabezazos y empujones dentro de la cancha.

Más de dos años después, en noviembre de 2020, en la “U” se dio lo mismo en el campo de juego, ahora entre Gonzalo Espinoza y Fernando De Paul en una derrota como visitas con Unión La Calera.

Manotazos, empujones e insultos hubo entre el volante y el arquero, que siguieron camino al vestuario.

Más atrás en el tiempo, famosa es la pelea entre el arquero Sergio Vargas y Mauricio Pinilla en el exCaracol Azul del Estadio Nacional, en 2002.

Otro ejemplo de lo anterior lo potagonizaron en 2007 Gary Medel y Eros Pérez por Universidad Católica en un partido contra Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Y el “Pitbull” también se peleó fuerte con un compañero en un entrenamiento cuando estuvo en Sevilla.

Esa vez en 2012, el volante chileno se enfrentó con el bosnio Emir Spahic y como la situación casi llegó a los golpes, ninguno fue considerado como titular para el partido que venía, con la Real Sociedad.

La rabia del arquero del Glentoran

Cuando faltaban cerca de diez minutos para el final del partido entre Glentoran y Coleraine, el arquero del primer equipo, Aaron McCarey, golpeó y noqueó a su compañero Bobby Burns porque cometió un error en el mediocampo que significó un gol en contra.

El local Glentoran ganaba 2-1 con uno menos, y quedaba a cinco puntos del líder con 10 unidades, Cliftonville.

A los 81′ vino un contragolpe de la visita, Bobby Burns perdió la pelota y Cathair Friel empató, lo que generó la rabia del arquero Aaron McCarey.

El calvo guardametas pasó de los insultos a la agresión y Bobby Burns cayó noqueado al piso. Y más encima Aaron McCarey empezó a arrastrar a su compañero, tirándolo de la camiseta.

El árbitro echó al arquero, quien se fue de la cancha aún enrabiado.

El entrenador del Glentoran, Mick McDermott, dijo que “Aaron (McCarey) le dio la mano (a Bobby Burns) en el vestuario y le dijo que esto que nunca debió pasar”.

This is unbelievable; GK punches his own DEF to the floor then starts shouting at him.. pic.twitter.com/m7xp3zPj3N

— Chris Williams (@Chris78Williams) October 16, 2021