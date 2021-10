Jorge Valdivia y su relación con Colo Colo: “Me dieron mucho y yo también le di mucho”

Alejado de las canchas, pero no de las cámaras, está Jorge Valdivia. El volante, quien no renovó su vínculo con Unión La Calera hace algunos meses, y que se quedó sin club, analizó su futuro y de paso el de la Selección Chilena de Fútbol.

En conversación con La Tercera, el “mago” dijo sobre su carrera que “la mayoría de los exfutbolistas son todos guatones, pelados, viejos, con barba y con canas… Y yo todavía estoy con un físico que me ilusiona“, partió diciendo.

“Por eso todavía no soy un ex jugador. Sigo entrenando, voy al gimnasio todos los días, estoy entrenando en canchas de fútbol. Me siento jugador todavía, haciendo por ahora algo que siempre quise hacer. Yo tenía club (Unión La Calera). Dos clubes donde pude haber ido. En Chile, los dos. Y no se pudo, pero lamentarse por aquello que no pasó no vale la pena”, agregó Jorge Valdivia.

Insistió en que “hoy estoy alejado de las canchas por una cuestión de regla. El libro de pases cerró en septiembre, no encontré club y yo siempre he dicho que una de las grandes cosas que me apasiona mucho es la televisión deportiva”.

Jorge Valdivia sobre Colo Colo

Para nadie es un misterio que el gran amor futbolístico de Jorge Valdivia es Colo Colo. Después de tres pasos por Macul, el volante analizó la actualidad del cuadro albo “empezaron de cero, el mismo entrenador. Diría que son los mismos jugadores, con incorporaciones buenas. Los jugadores subieron su nivel futbolístico. Llegó un jugador determinante como Leonardo Gil. Creo que Colo Colo ha sabido aprovechar los momentos”, aseguró.

“El titular sería “me gustaría volver a Colo Colo” y yo siempre he dicho que para que uno pueda volver al lugar de donde salió, primero tiene que haber interés de ese equipo, en este caso Colo Colo. Y si no existe ese interés, da lo mismo lo que yo diga”, agregó.

Finalizó respecto a los albos que “solo te digo que estoy feliz con lo que hice: le entregué todo a Colo Colo y Colo Colo me lo ha dado todo. Hemos sido socios desde que yo era sub 10. Formamos una sociedad donde ellos me dieron mucho y yo también le di mucho a Colo Colo”, aseguró.

El “Mago” y La Roja en Qatar 2022

Voz autorizada para analizar a la Selección Chilena de Fútbol, el mediocampista dijo sobre la salida de Reinaldo Rueda y la llegada de Martín Lasarte que “si se va al Mundial, vamos todos a decir que fue un gran acierto”, dijo

“Con Rueda tuvo partidos en la Copa América donde jugó bien, pero amistosos muy malos. Tanto con Rueda como con Lasarte la Selección ha tenido momentos buenos y malos. Ahora, independientemente de eso, uno tiene que hablar sobre los objetivos. Y si el objetivo es ir al Mundial y se logra con Lasarte, lógicamente se va a decir que fue un buen cambio”, complementó el volante.

Para Ben Brereton también tuvo palabras “creo que él ha respondido a las exigencias. Ha hecho goles importantes, es un jugador que le suma otras características a la Selección. Es rápido, potente, puede aguantar la pelota, hacer goles y ayudar en la marca”, indicó.

“Lo que sé es que es tranquilo, es humilde, le gusta trabajar, no tiene necesidad de prensa y eso le hace bien a la Selección. Sus compañeros lo quieren y lo abrazan. Y creo que todo lo externo que genera es porque el chileno es así. Se encariña“, agregó Jorge Valdivia.