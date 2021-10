Ignacio Saavedra: “Estoy agradecido de Colo Colo, uno nunca tiene que olvidar sus raíces”

En entrevista con TNT Sports, el volante de Universidad Católica, Ignacio Saavedra, habló sobre sus inicios en el fútbol, donde tuvo un importante paso por las series inferiores de Colo Colo.

“Estuve hasta los 13 años en Colo Colo y agradecido de que haya tenido muy buenos entrenadores, conocí a buenas personas“, comenzó diciendo el mediocampista cruzado.

En esa línea, agradeció haber llegado después al elenco precordillerano. “Me tocó llegar a Universidad Católica y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida como futbolista. Voy a estar agradecido con Colo Colo, uno nunca tiene que olvidar sus raíces, pero Católica es lo que me ha dado todo”, sostuvo.

“La UC me abrió las puertas, me dio educación, un hogar también en su momento y medio la oportunidad de ser profesional, y por eso Católica lo es todo para mí”, finalizó Saavedra.

Cabe consignar que el 24 de octubre, Católica visitará al Cacique en el Estadio Monumental, en un partido que podría definir el título del Campeonato Nacional.