El comentario de Danilo Díaz: “Estamos fuera del Mundial. Se dilapidaron tres años de trabajo y Lasarte no era más que Rueda”

La caída de la Selección Chilena frente a Perú en Lima caló muy hondo en nuestro país, considerando que la Roja quedó con casi nulas opciones de obtener un cupo para el Mundial de Qatar 2022.

Tras el partido, el tenor de ADN, Danilo Díaz, entregó sus impresiones sobre el compromiso y fue tajante en señalar que se fueron todas las opciones de clasificar tras la derrota ante los incaicos.

“Esto se parece mucho a lo que ocurrió en la eliminación de Chile en Corea y Japón 2002. El fútbol que es una mesa de tres patas: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes. Cuando esas patas no funcionan y se quiere demostrar más de lo que es, empiezan los problemas“, comenzó diciendo.

Tras ello, Danilo agregó: “Acá hubo un golpe de estado en el fútbol chileno, ya que sacaron a Sebastián Moreno, que era el sostén de Reinaldo Rueda. Después llegó Pablo Milad con el discurso que había que reformular todo y, en el reformar todo, se quiso servir al cuerpo técnico que estaba y se dilapidaron tres años de trabajo”.

“Había que poner una cabeza y dijeron que iban a traer a un entrenador de nivel mundial. Martín Lasarte es un hombre de bien, lo respeto, es un buen entrenador de clubes, pero no era más que Rueda en este nivel y Chile tenía una estructura. Pero hoy terminó siendo una montonera, lo mismo que ocurrió en Japón y Corea. Con buenos jugadores no hay funcionamiento, no hay nada”.

Sobre la continuidad de “Machete” expresó que “después de la Copa América en Cuiabá, se generó un quiebre. Los futbolistas dejaron de creer en el técnico y Lasarte estuvo a punto de irse. Al final se terminó quedando porque sus colaboradores lo convencieron”.

“Raya para la suma, estamos fuera del Mundial, estamos fuera con los mismos problemas de otros años, pero no se aprende”, lanzó de manera tajante.

Finalmente, el tenor de ADN quiso mandarle un consejo a la ANFP.

“Para ser presidente del fútbol chileno hay que tener contundencia dirigencial, hay que tener un recorrido dirigencial, hay que haber estado en las grandes, te tiene que haber ido bien y mal. Pero hoy el fútbol chileno tiene una mesa menor, una mesa que no está para este nivel, que está, quizás, para el campeonato del ascenso, pero no para dirigir al fútbol chileno. Good by Qatar”, cerró.