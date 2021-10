Marcos Bolados no se rinde con la Selección chilena: “Siempre tengo la ilusión de poder llegar”

Durante la jornada de este martes, el delantero de Colo Colo, Marcos Bolados, habló en conferencia de prensa en donde se refirió al camino que le queda al “Cacique” para conseguir el título y a su anhelo de vestir la camiseta de La Roja.

Precisamente sobre la Selección chilena, el atacante no ha sido considerado por Martín Lasarte pero no baja sus esperanzas. “Siempre tengo la ilusión de poder llegar. No me tocó ahora y lo veo como una oportunidad para seguir mejorando. Solo desearles mucho éxito en las fechas eliminatorias que vienen”, señaló.

En cuanto al recorrido que tiene por delante el cuadro albo en la lucha por el campeonato, el ariete mencionó que “nos quedan 9 finales y lo tomamos así. Yo creo que si vamos partido a partido, preocupándonos de nosotros mismos, tenemos la llave”.

El próximo rival de Colo Colo es Huachipato, elenco que necesita con urgencia los tres puntos, así lo entiende Marcos Bolados. “Es un rival complicado y vienen a ganar. Tenemos toda la semana para trabajarlo bien”, indicó.

Además, el atacante adelantó lo trascendental que será el duelo con la UC el próximo 24 de octubre. “Nosotros nos enfocamos en tratar de trabajar el partido que viene. Católica es un rival importante y directo, pero vamos paso a paso”, agregó.

Finalmente, Marcos Bolados tuvo palabras para la incorporación del artillero Christian Santos, quien debutó con el “Cacique” el domingo pasado contra Palestino. “Nuestro compañero nuevo nos gusta mucho, porque viene a aportar y eso es muy bueno para el equipo”, concluyó.