Respiran en la U: se descarta lesión de gravedad en Nahuel Luján tras el duelo con Deportes Antofagasta

Universidad de Chile comenzó la semana con múltiples revisiones de exámenes médicos, esto luego de que cinco jugadores tuvieron lesiones el pasado domingo en el empate 2-2 ante Deportes Antofagasta, siendo Nahuel Luján uno de los que más preocupo en la U.

Y es que el el atacante argentino saltó a pelear un balón cerca del final del cotejo en el estadio El Teniente de Rancagua y al caer se dobló de forma dramática la rodilla izquierda.

“Estoy bien gracias a Dios. Decirles que me pegué el susto de mi vida. No tengo palabras de agradecimiento por brindarme tantas buenas energías. Les juro que seré fuerte en lo que venga y esto sé que me hará más fuerte que nunca”, fue lo que señaló Luján en sus redes sociales tras el encuentro con los “Pumas”.

Pese a las alarmas que se encendieron en la U, según pudo conocer ADN Deportes, Nahuel Luján no tiene ninguna lesión de gravedad en la rodilla, por lo que se descartada una fractura o corte de ligamento.

Es más, el propio doctor del club estudiantil, José Hun, se refirió al caso del atacante trasandino y mencionó que este lunes “ha sido una mañana intensa de evaluaciones en cinco de nuestros jugadores. Por ahora, podemos adelantar que los más dramático es lo de Luján, al menos la radiografía no muestra fractura pero en este momento está haciendo exámenes complementarios de resonancia para diagnosticar bien su lesión”.

Además, se espera para esta jornada el parte médico oficial con el caso de los otros futbolistas azules que sufrieron lesiones el pasado domingo: Marcelo Cañete, Junior Fernandes, Franco Lobos y Jonathan Andía.