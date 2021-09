La íntima confesión de Mario Salas: “Me gustaría dirigir en Europa, en la Premier League”

El 27 de mayo de 2021 terminó su relación laboral con el Wadi Degla de Egipto, y desde ahí no volvió a dirigir más. Mario Salas sigue sin encontrar club para continuar su carrera como entrenador y mientras tanto confesó parte de sus deseos.

En conversación con ESPN Fútbol Chile, el exentrenador de la Universidad Católica y Colo Colo, entre otros, aseguró que su gran sueño es dirigir en Europa, más específicamente en Inglaterra.

“Siempre he tenido sueños y esos siguen estando en mi. Más que un equipo en particular, me gustaría dirigir en Europa, en la Premier League, sabiendo que es difícil y complicado. Me entusiasma dirigir en el Viejo Continente”, dijo en la conversación.

Mario Salas comentó además la experiencia que vivió cuando tuvo que viajar a Inglaterra “desde antes que tuviera este furor, siempre me gustó la Premier League, la encuentro apasionante. Tuve la posibilidad de ir cuando estuve en Everton”, esgrimió.

“Son muy estrictos, trataba de colarme, de ver los entrenamientos y la verdad es que fue entretenido. Fui a ver fútbol desde la cuarta división hasta la primera división y es increíble como se vive el fútbol allá“, aseguró el adiestrador.

"ME GUSTARÍA DIRIGIR EN LA PREMIER LEAGUE" #ESPNFShowChile Mario Salas y su sueño como director técnico en el fútbol europeo. pic.twitter.com/mMsEQoFARh — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) September 30, 2021

Otro DT chileno, pero sí en Europa

En Sevilla está felices con Manuel Pellegrini. El “ingeniero” es el puntal de la buena campaña que está teniendo el Real Betis tanto en La Liga de España, como en la UEFA Europa League.

Por ello es que la prensa española comenzó a especular con una posible renovación de contrato para el chileno, pese a que aún no cumple ni la mitad de su acuerdo contractual con el Betis.

Según Estadio Deportivo de Sevilla, los directivos del Real Betis mantienen constantes conversaciones con el adiestrador chileno, y si bien no hay una propuesta formal, la intención del conjunto español es mantener a Manuel Pellegrini por un plazo más alargado y así evitar posibles ofertas que podría recibir para emigrar.