Ronald Koeman y su lamento por el actual nivel del Barcelona: “El equipo no es el mismo de hace ocho años”

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, lamentó la nueva decepción que protagonizó su escuadra, después de ser incapaces de superar al humilde Granada de local y terminar igualando 1-1 en el Camp Nou.

Anteriormente los culés habían perdido por goleada ante el Bayern Munich en el mismo reducto deportivo por la fase de grupos de la Champions League.

“Nuestro mal inicio nos ha complicado el encuentro. No hemos entrado fuerte, ha sido nuestra culpa. El rival, tras marcar, ha perdido tiempo desde el minuto 2, ha defendido más, no ha dejado espacios… y así es complicado. Hemos mejorado durante el partido. Hemos cambiado y hemos jugado con centros desde las bandas. Hemos puesto energías en puntuar. Queríamos más. Pero un punto es mejor que nada. Merecimos el empate. El equipo tuvo entrega. Hay que destacar la ambición del bloque”, comenzó diciendo el estratego en conferencia de prensa.

Tras ello, se refirió a las múltiples críticas que ha recibido el equipo: “Depende también de los jugadores que nos faltan, gente que destaca con acciones individuales. Mira la lista de convocados: hicimos lo que teníamos que hacer. No había futbolistas para el ‘tiki-taki’. Hay que jugar con nuestro estilo, pero si el partido quiere un cambio hay que hacerlo”.

“Si hay que centrar por fuera, pues (…) creo que hemos hecho un buen encuentro. Con un poco más de tiempo, podríamos haber ganado. El sistema básico ha sido 1-4-3-3 en la primera mitad, luego había que modificar por cómo iba y para buscar el empate en función de lo que había en el banquillo”, añadió el DT de los culés.

Finalmente, Koeman cerró diciendo que “el Barça de hoy en día no es el Barça de hace ocho años. Jugamos a la manera del Barça, pero no tenemos velocidad en banda porque Coutinho va para dentro, Demir no va mucho en profundidad… y es así. Con Ansu y Dembélé es diferente, tienes más profundidad…. pero no están y hay que buscar alternativas”.