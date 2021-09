Está en la UTI: Pelé debió ser internado tras cirugía para extirpar tumor en el colon

Durante la tarde de este viernes se conoció que Edson Arantes do Nascimento, Pelé, debió ser ingresado nuevamente a la unidad de tratamientos intensivos (UTI) tras la cirugía a la que se sometió para extirpar un tumor en el colon.

De acuerdo a distintos medios brasileños, O Rei presentó molestias en la laringe y se trataría de un problema de reflujo, por lo que deberá permanecer internado para el respectivo seguimiento, dado su delicado estado de salud.

Recordemos que el exjugador de 80 estuvo hospitalizado desde el 31 de agosto en Sao Paulo y el 11 de septiembre fue operado del colon. Más tarde, expresó a través de sus redes sociales que “sigo cada día más feliz, con mucha disposición para jugar los 90 minutos, más tiempo extra. Pronto estaremos juntos”.

Recuperação rápida é o desejo de todos!

Pelé volta à UTI para tratar refluxo; veja as últimas informações do estado de saúde do Rei#FutebolNaESPN https://t.co/0VGbtE4xED

— ESPN Brasil (de 🏠) (@ESPNBrasil) September 17, 2021