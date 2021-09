El fuerte castigo que recibió un jugador en Argentina por insultar a una árbitra y mandarla “a lavar los platos”

Juan March, jugador del Everton de la Liga Amateur Platense de Argentina, recibió una fuerte sanción tras insultar a una árbitra en pleno partido por su condición de mujer.

Según detalló el diario Olé, el futbolista arremetió en contra de la jueza Daiana Quintana en el encuentro entre su equipo y Universitario de Berisso, cotejo en donde March ofendió con frases graves a la réferi, entre ellas, lo más leve que le dijo fue “anda a lavar los platos”.

El Tribunal de Disciplina de aquella categoría castigó al jugador con 15 fechas de suspensión, además, el sancionado deberá asistir a un curso sobre violencia de género.

La afectada en el caso, Daiana Quintana, conversó con el medio citado y señaló que “el club Everton se comunicó conmigo, ofreció disculpas, me dicen que es algo que no aceptan. Yo presenté el informe y no tengo nada más que decir”.

“Yo a este jugador lo expulsé dentro de la cancha, me dijo cosas y luego no alentó a su equipo, se quedó en la hinchada y lo único que hizo fue insultarme a mí”, agregó la árbitra argentina.

“Sus insultos fueron básicamente que una mujer no puede dirigir ni mirar fútbol. Más allá de cuestiones del partido que pasamos siempre, las mujeres que dirigimos, que nos insultan, queda en el partido. Cuando terminó, esa persona se quedó en la hinchada y siguió con los insultos”, concluyó Quintana.

Por su parte, Cecilia Draghi, autoridad del Tribunal de Disciplina, sostuvo en Radio Provincia de Argentina que “como todo órgano colegiado las decisiones se discuten. La agresión a la árbitra no fue sólo por su condición de jueza. En su rol siempre se producen resquemores, pero ella fue agredida por su condición de mujer”.