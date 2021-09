Carlos Valderrama manda categórico mensaje a Colombia para el duelo con Chile: “Es un rival directo, hay que ganar”

Solo dos días restan para que Colombia y Chile se enfrenten por la décima fecha de las Clasificatorias al Mundial 2022. En la previa de este crucial duelo, Carlos Valderrama, histórico referente del combinado colombiano, mandó un categórico mensaje para su Selección y para Reinaldo Rueda.

En su canal de YouTube, el “Pibe” analizó cómo llega el cuadro cafetalero para medirse con La Roja y señaló que “ahí van las Eliminatorias, estamos llegando a la mitad del camino de la jugada, se está poniendo buenísimo. Punto de visitante, sirve, en Bolivia uno, en Paraguay otro, de visitante sirven. Hay que ganar de local y empatar de visitante, esa es la historia”.

“Ahora viene ganarle a Chile obligatoriamente en el Metropolitano, no queda más. Es un rival directo, hay que ganar si queremos seguir en la posición que estamos o mejorar”, aseguró el exjugador cafetero.

Además, Carlos Valderrama se refirió al escándalo que se vivió en el duelo entre Brasil y Argentina por las Clasificatorias. En este punto, indicó que “el clásico Brasil vs Argentina, la recocha (desorden) sudamericana, me hizo acordar cuando uno llevaba el balón y no lo dejaban jugar, se llevaba el balón y no había partido. Increíble pero cierto, no puede suceder esto en el fútbol mundial”.

¿A qué hora juega Chile la fecha 10 de las Clasificatorias?

La Roja afrontará su desafío ante Colombia en el Roberto Meléndez de Barranquilla el jueves a contar de las 20:00 horas de nuestro país.

Para dicho encuentro, Martín Lasarte no contará con los suspendidos Eduardo Vargas y Sebastián Vegas. En cambio, volverá a disponer de Guillermo Maripán y Erick Pulgar.

Luego, la programación de la fecha 10 de las clasificatorias sudamericanas contempla el partido entre Argentina y Bolivia a las 20:30 horas. El duelo se disputará en el Monumental de River Plate.

Y a las 21:30 horas, en Recife, Brasil cerrará la jornada enfrentando a Perú en el Arena Pernambuco.

