Pelé lleva una semana hospitalizado y genera preocupación en Brasil

Preocupación hay en Brasil debido al estado de salud de Edson Arantes do Nascimento, conocido por todo el mundo como Pelé, quien lleva casi una semana hospitalizado en Sao Paulo.

Según han detallado varios medios brasileños, el legendario exfutbolista se encuentra internado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo desde el pasado martes 31 de agosto por razones que aún no se han informado del todo.

Lo cierto es que el astro brasilero llegó al recinto de salud para realizarse un serie de exámenes de rutina, sin embargo, desde aquel martes el tres veces campeón del mundo quedó ingresado en el hospital ya que en uno de los chequeos se detectaron alteraciones.

En un principio, se habló de que “O Rei” había sufrido un desmayo el pasado 31 de agosto y por eso fue hospitalizado, no obstante, el propio Pelé se encargó de aclarar aquella información mediante sus redes sociales.

“Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes rutinarios, que no había podido hacer antes debido a la pandemia. ¡Avisen que no jugaré el próximo domingo!”, señaló el exjugador en un tono de broma.

Cabe destacar que la mítica estrella brasileña ya tiene 80 años de edad e, incluso, el próximo sábado 23 de octubre cumplirá los 81.

Pelé jugó un total de 1.363 partidos oficiales y convirtió 1.281 goles. Sumó 24 títulos en sus dos clubes, el Santos de Brasil y el Cosmos de Estados Unidos, a los que hay que agregar el tricampeonato mundial con la selección de su país, con la que hizo 77 tantos.