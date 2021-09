Arturo Vidal tras la dura derrota de Chile ante Brasil: “Cómo la gente no se va a molestar. Es una locura”

Mucho dolor y amargura había en Arturo Vidal después de que finalizó el cotejo donde Chile perdió por la cuenta mínima ante Brasil en el Estadio Monumental.

La Roja jugó a gran nivel durante todo el partido, pero un infortunio en el segundo tiempo permitió que la “Canarinha” se llevara los tres puntos desde Santiago y dejara a los nacionales con las manos vacías de manera sumamente injusta, aunque como se sabe en el fútbol la justicia no existe.

Finalizado el compromiso, el volante del Inter de Milán habló con los micrófonos de TNT Sports, donde hizo sentir toda se amargura por el resultado obtenido.

“Estoy triste por perder así, siento que merecíamos muchos más. No aprovechamos las oportunidades y a Brasil di le das una, te marca altiro”, comenzó diciendo el mediocampista nacional.

Consultado sobre el posible penal que no le marcaron, lanzó: “Me pega. Como la gente no se va a molestar, Es una locura, era penal, pero así estamos. Ahora iremos a tratar de sacar puntos contra Ecuador y Colombia. Tenemos que pensar en mejorar”.

Finalmente, Vidal cerró diciendo que “se perdió y no pondré más excusas. Ahora hay que prepararse bien para los partidos que se nos vienen”.