José María Buljubasich y las opciones de sumar a Fabián Orellana: “Si hay algún jugador que creemos le pueda dar un salto de calidad a este grupo, lo analizaremos”

El gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, comentó el movido mercado de pases que tiene a la Universidad Católica buscando entrenador y también jugadores.

En ese último aspecto, aunque no quiso hablar explícitamente de él, se refirió a la eventual opción de sumar a Fabián Orellana como refuerzo.

“Si hay algún jugador que creemos le pueda dar un salto de calidad a este grupo, lo analizaremos y estaríamos en condiciones de hacer ese esfuerzo. La decisión la tomará el cuerpo técnico interino, el directorio y la gerencia deportiva. Tenemos un plantel muy competitivo, estamos tranquilos en ese aspecto”, explicó José María Buljubasich.

La búsqueda del entrenador por parte de José María Buljubasich

El otro dolor de cabeza en Universidad Católica está en la búsqueda del entrenador una vez que se resolvió dejar a Cristián Paulucci como líder del cuerpo técnico interino.

“Empezamos a recibir los curriculums de los nombres que nos están ofreciendo. Además, tenemos una lista de entrenadores por las búsquedas anteriores. Hoy a la tarde empezaremos a revisar disponibilidades y veremos qué tan fácil o difícil es. Muchas de las cosas que salieron son especulaciones. No hemos hablado con ningún entrenador y no hemos analizado internamente nada. Esto es por nuestra forma de trabajar”, apuntó el gerente deportivo de la UC.

Además, enfatizó que los eventuales candidatos no necesariamente tienen que haber tenido experiencia dirigiendo en Chile para sacar ventaja en la evaluación.

“Tenemos una apertura a todos los nombres que hay en carpeta, con evaluaciones hechas de antemano en otras elecciones. En esa evaluación uno tendrá que ver si el conocimiento es importante o no. No veo que haya una ventaja o desventaja por el hecho de haber dirigido o no en Chile”, recalcó José María Buljubasich.

Además, en la conferencia de prensa, “Tati” apuntó que la renovación de jugadores cuyos contratos terminan a fin de año pasará a un segundo plano. “La contingencia está en la búsqueda de entrenador y ganar los partidos que vienen. A la hora de negociar contratos hay que tener más certezas en torno a los ingresos. Cualquier negociación será más hacia el final del campeonato”, cerró.