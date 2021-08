Blackburn esperará recomendaciones del gobierno británico y pone en duda la presencia de Ben Brereton en la Roja

Durante la noche del pasado lunes, la Roja dio a conocer los jugadores convocados por Martín Lasarte para la triple fecha de Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, listado que tiene a Ben Brereton Díaz como pieza clave en la delantera, sin embargo, la presencia del atacante está en duda tras un anuncio de su club, Blackburn Rovers.

Este martes, el equipo donde milita el ariete chileno-inglés reaccionó en sus redes sociales ante la nominación de “Big Ben” a la Selección chilena para los duelos de Clasificatorias.

“Ben Brereton Díaz ha sido nombrado en la Roja para las próximas clasificatorias a la Copa del Mundo”, señaló el elenco que compite en la Segunda División de Inglaterra.

No obstante, Blackburn Rovers no aseguró del todo que Brereton pueda estar para aquellos duelos. “El club está esperando recomendaciones del gobierno y las autoridades del fútbol con respecto a las regulaciones de Covid-19 antes de que se tome una decisión sobre su participación”, aseguró el cuadro inglés.

🇨🇱 Ben Brereton Diaz has been named in the @LaRoja squad for their upcoming World Cup Qualifiers.

The club are awaiting further advice from the government & football authorities in regards to Covid-19 regulations before a decision will be made on his involvement.#Rovers 🔵⚪️ https://t.co/6jttbvAW1s

— Blackburn Rovers (@Rovers) August 24, 2021