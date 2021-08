Caos en Francia: Sampaoli protagonizó pelea en plena cancha durante partido de la Ligue 1

Este domingo se registró un enfrentamiento en plena cancha mientras se disputaba el partido entre el Niza y el Olympique de Marsella: de hecho, Jorge Sampaoli fue el protagonista de una pelea en la que salió a defender a sus dirigidos.

Mientras se disputaba el compromiso entre ambos equipos, válido por la tercera fecha de la Ligue 1, los fanáticos del Niza ingresaron al pasto para atacar a Dimitri Payet, luego que él respondiera los botellazos que le lanzaron los hinchas rivales.

Por supuesto, Sampaoli acudió en defensa de su pupilo Payet y el DT del Olympique de Marsella se metió al campo de juego para ofrecer combos.

Algunos dirigentes y jugadores, entre ellos el propio Payet, intentaron calmar al casildense, quien estaba fuera de control. El incidente obligó la suspensión del partido.

El registro televisivo se viralizó a través de las redes sociales y la pelea de Sampaoli pasó a ser muy comentada.

Jorge Sampaoli is really wanting to throw down and knock someone out.

Marseille and now Nice squads having a real shuffle now. Basile Boli also wanting to uppercut someone.

Just wow. pic.twitter.com/yHcVRs0tIM

— TWDTV (@TWDTV1) August 22, 2021