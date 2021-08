Matías Fernández rompió el silencio en inédita entrevista: “Fui a una prueba en Colo Colo y me desmayé, no sabía por qué quedé”

Matías Fernández rompió el silencio en una especial entrevista que compartió con Juvenal Olmos, Claudio Borghi y Marcelo Vega a través de Instagram en el programa De a Tres, donde se refirió a algunos momentos de su carrera, su ídolo y su paso por Europa.

El volante chileno comentó la particular manera con la cual se integró a Colo Colo siendo un juvenil proveniente de La Calera. “Fui a una prueba y me desmayé, porque no había tomado desayuno. Con todo el nervio, y porque habíamos viajado temprano. Llegó el papá de Marcelo Espina y me dijo ‘quedaste’. Yo no sabía por qué, si me había desmayado”.

“Matigol” brilló en su primera etapa en el “Cacique” bajo el mando del “Bichi” Borghi, sin embargo, de ahí en adelante el mediocampista no pudo repetir del todo el el gran rendimiento que tuvo con los albos. El propio Fernández contó las razones de aquello.

“Claudio Borghi me dio confianza y el equipo tenía un juego que me acomodaba. En otro equipos uno tiene que adaptarse. Al principio uno cree que es al revés, pero hay que adaptarse al estilo. Me costaban los cambios. Después fui aprendiendo y madurando futbolísticamente”, señaló el exjugador de Colo Colo.

El actual futbolista de Deportes La Serena fue consultado por su ídolo de infancia, a lo cual confesó que “cuando estaba chico me gustaba Pablo Aimar, porque era encarador y cambiaba de ritmo. Me identificaba con él y lo trataba de imitar. Me lo encontré un par de veces en Portugal porque él estaba en Benfica. Nunca pudimos conversar, solo nos saludamos”.

Sobre su futuro después del retiro, Matías Fernández aseguró en la entrevista que “no sé qué voy a hacer mañana y voy a saber lo que haga cuando deje el fútbol. Tengo un complejo deportivo, quizás lo potencie y sirva para el desarrollo de los niños. ¿Pero dirigir de forma adulta? Lo veo difícil. Debes tener contento a 30 jugadores”.

El volante también nombró a las dos promesas del fútbol chileno según su parecer. “A mí me gusta Joan Cruz. Encara, va hacia adelante, es hábil. Me gusta como juega Marcelino Núñez. Le pega bien a la pelota. Son dos jugadores que me gustan mucho. Ojalá sean centrados, profesionales y nos representen bien en la Selección”, concluyó.