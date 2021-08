Otra pieza para el ataque: Inter de Milán busca el fichaje de una de las figuras de la Bundesliga

El Inter de Milán quiere seguir protagonizando el mercado de pases en Europa de cara al comienzo del fútbol italiano, en este escenario, el conjunto lombardo ya tiene en la mira a un nuevo fichaje.

Según detalló Fabrizio Romano, periodista italiano y especialista en el mercado europeo, el elenco “Nerazzurri” está en contacto directo con Borussia Mönchengladbach de Alemania para quedarse con el atacante Marcus Thuram.

El seleccionado francés es una de las máximas figuras del equipo que disputa la Bundesliga. En la temporada pasada del fútbol alemán el ariete de 24 años anotó ocho goles y entregó dos asistencias.

Desde el Borussia Mönchengladbach exigen 30 millones de euros por el fichaje de Marcus Thuram, monto que el Inter de Milán está analizando y en los próximos días decidirá si harán efectivo el desembolso por el ariete.

Esta búsqueda del actual campeón del Calcio por incorporar otro delantero se debe a la salida de Romelu Lukaku al Chelsea y a los problemas físicos que arrastra Alexis Sánchez, quien se perderá las primeras fechas del fútbol italiano.

La escuadra que ahora dirige Simone Inzaghi ya tiene en sus filas a uno de los nuevos centro atacantes, el bosnio Edin Dzeko, quien llegó proveniente de La Roma y ya debutó con un gol en un partido de preparación con los “Nerazzurri”.

Cabe destacar que el Inter de Milán debuta en la fecha uno de la Serie A 2021-2022 el próximo sábado 21 de agosto ante el Genoa a las 12:30 en horario de Chile. Partido en el cual no estará el “Niño Maravilla” y se espera que Arturo Vidal sea convocado.

