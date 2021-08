Joel Reyes: “Nunca me gustó ser técnico. Soy muy frontal, iba a tener muchos problemas con los jugadores”

El ex volante Joel Reyes conversó con Aldo Schiapacasse en la última edición de “Los Tenores Puertas Adentro” para contar de su rol decisivo en el regreso del público al estadio.

Esto porque puso una empresa con su familia que sanitiza recintos deportivos. “JR Lacroix Sanitizaciones” es el nombre de su emprendimiento.

“Nos reinventamos porque teníamos una escuela de fútbol y tuvimos que cerrarla por la pandemia. Se nos ocurrió este negocio, nos ha dado hartos resultados. Y ahora estamos tratando de abrir nuevamente la escuelita”, contó Joel Reyes.

A sus 49 años, la empresa del ex futbolista está a cargo de la sanitización de cuatro clubes: Santiago Morning, Unión Española, San Antonio Unido y Rodelindo Román.

“Empezamos con mi señora. Sanitizamos antes y después de los partidos. Pasamos en los camarines, las entradas, los túneles. Usamos amonio cuaternario con partículas de cobre. Nos ha dado hartos resultados“, explicó quien aseguró ahora tendrá más trabajo con el regreso de los hinchas.

“No sanitizamos el estadio completo al no tener público. Nos tomaba una hora, un poco más. Ahora yo creo que nos vamos a demorar más por el hecho que se van a ocupar las galerías. Depende de la gente que nos contrate“, narró Joel Reyes.

Joel Reyes y su presente lejos del fútbol

Aunque tuvo éxitos deportivos siendo campeón nacional con Colo Colo y Unión Española, Joel Reyes mira de lejos el fútbol profesional y se conforma con sus escuelas deportivas.

Instrucciones y enseñanzas para los más jóvenes que no quiso seguir desarrollar en clubes profesionales. “Nunca me gustó ser técnico. No me llamó la atención. Soy muy frontal, iba a tener muchos problemas con los jugadores”, confesó.

En la conversación con Aldo Schiapacasse, se mostró aliviado por el regreso de los fanáticos aunque se mostró crítico con algunas actitudes del fútbol actual.

“Se tapan la boca, se tiran al suelo y como está el VAR quieren que les cobren todo. Celebras un gol y tienes que esperar como 10 minutos para ver si es o no”, comentó Joel Reyes, quien no quiso comparar épocas.

“Todo ha ido cambiando. Si yo jugara ahora sería malo o no jugaría, uno no sabe. Lo que viví en el fútbol fue bonito, no considero que haya sido mejor o peor que ahora”, narró el campeón con hispanos y albos.

Aprovechando que sus dos ex clubes se enfrentan por esta fecha del Torneo Nacional 2021, Joel Reyes recordó los triunfos que logró en ambas instituciones.

Respecto a Colo Colo y el triunfo en el Clausura 2002, “fue genial estar en un plantel donde no teníamos muchos recursos y salir campeones. En los años que estuve peleamos harto el título. Ahora están “en la playa” los muchachos, están súper bien. Como tiene que ser, profesional en todo”, apuntó.

¿Y en relación a su participación en el título de Unión Española en 2005? “En Unión fue totalmente diferente. No salía campeón hace 25 años y tuvimos la opción de levantar la copa con un plantel que no era muy numeroso. Habían nombres, pero éramos pocos. Nos entregamos al trabajo y tuvimos ese resultado. Jugábamos muy bien a la pelota”, cerró Joel Reyes