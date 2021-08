Gastón Recondo y sus duras críticas por la gestión de Barcelona: “Messi cayó en PSG porque le pegaron una patada”

En el marco del bombástico fichaje de Lionel Messi al PSG, Aldo Schiappacasse dialogó en Los Tenores Puertas Adentro con Gastón Recondo, destacado periodista argentino de TyC Sports.

El comunicador trasandino fue categórico en señalar que la razón más grande para que el delantero deje el equipo de sus amores es la mala gestión de Joan Laporta, presidente del cuadro “culé”.

“El primer hecho histórico es la traición de Laporta a Messi, es la traición más grande que recuerdo en el deporte mundial, por la trascendencia del protagonista y su vínculo con el equipo. Laporta usó la relación con Messi para su campaña en las elecciones presidenciales del club”, señaló Recondo.

El periodista aclaró que “Messi no abandonó el club, lo echaron. El cayó en PSG porque le pegaron una patada en Barcelona, él no se quería ir, de hecho, en enero le dijo a su familia que quería quedarse en Barcelona, ya tenía tomada la decisión. Todo esto se dio porque Laporta hizo lo que hizo”.

Una de las postales que causó polémica fue la de los funcionarios del “Barça” retirando las imágenes de “Leo” situadas en el Camp Nou al día siguiente que el atacante dejó la institución. Para el comunicador, esto fue una decisión correcta por parte de los catalanes.

“El Barcelona hizo bien en sacar rápidamente la imagen de Messi de su estadio, murales y demás, porque no puede seguir promocionando a un jugador que no tiene contratado. No fue de rabia, lo sacaron por prudencia y para escapar de algún tema judicial”, sostuvo.

Finalmente, Gastón Recondo se refirió a la dura fecha triple de Clasificatorias sudamericanas que se disputará en septiembre.

“Son muchos partidos en muy poco tiempo, es demasiado. Todo puede pasar. La necesidad de los equipos que vienen complicados es que no pueden volver a empatar, mientras más empaten, más lejos estarán de Qatar”, concluyó el trasandino.