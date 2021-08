Javier Parraguez tiene opciones de tres clubes para irse de Colo Colo

El futuro deportivo de Javier Parraguez está en incertidumbre. En Colo Colo todo indicaba que saldría del plantel para el segundo semestre, pero la negativa de Marcelo Moreno Martins abre la opción a que siga.

“Si llegaba un centro delantero más, siendo muy objetivo, a Javier no le convenía estar este semestre en Colo Colo porque iban a haber varias alternativas”, reconoció su representante, José Luis Carreño, en conversación con ADN Deportes.

“Al caerse el jugador que pensaban traer, yo no sé que va a pasar con Colo Colo porque entra a pelear sin ningún problema un puesto en el plantel”, apuntó el agente de Javier Parraguez.

Los clubes interesados en Javier Parraguez

El desgarro que sufrió a comienzos de torneo y el que su pareja haya estado contagiada con covid-19 llevaron al delantero a perder un puesto en las citaciones de Colo Colo.

Sin embargo, en el mercado de pases, Javier Parraguez despierta mucho interés, según señaló José Luis Carreño.

“Entre 5 a 6 equipos me han llamado. Tenemos que conversar con los clubes y ver cuál es la mejor opción, si es que se va. No sabemos si Colo Colo va a querer dejarlo ir o o y si Javier acepta o no ir”, reconoció.

¿Y con qué clubes está más cerca de firmar el “Búfalo”? “Tiene contrato por un año y medio. Sería un préstamo sólo por seis meses, si es que se da. La oferta de Wanderers me la dio a conocer Colo Colo, es un acuerdo entre ambos clubes. Aparecieron otros clubes también y hay que evaluar donde irse. Puede ser Curicó, Antofagasta, varios clubes lo han querido“, sentenció José Luis Castro.

Por ahora, Javier Parraguez se mantiene en el plantel de Colo Colo. De hecho, hoy jugó en el amistoso en que vencieron 2-1 a Magallanes en el Estadio Monumental. Los goles del Cacique fueron obra de Leonardo Valencia y Carlos Villanueva.