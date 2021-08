Aseguran que Christian Eriksen dio sus primeros pasos para volver a jugar al fútbol en el Ajax de Holanda

Un hecho sumamente impensado hace algunas semanas está muy cerca de volverse realidad, debido a que el talentoso volante danés, Christian Eriksen, está muy cerca de volver a jugar al fútbol, pese a que estuvo muy cerca de perder la vida tras desplomarse en pleno partido de la Eurocopa 2020.

El periodista Omar Hawwash reveló por medio de sus redes sociales que el mediocampista se uniría al Ajax de Holanda, tras no seguir en el Inter, donde realizaría toda la preparación previa para volver a vestirse de corto.

Leer también Christian Eriksen visitó al plantel del Inter de Milán en pleno proceso de recuperación Christian Eriksen no podrá jugar con desfibrilador en Italia

“Fuentes cercanas a Christian Eriksen me confirman que el jugador ha dado sus primeros pasos para volver al #Ajax Amsterdam“, comenzó diciendo el comunicador en su cuenta de Twitter,

En esa línea, añadió que “su estado médico ha sido revisado por el personal médico del Ajax, que ha dado el visto bueno para que el movimiento avance“.

De esta forma, habrá que esperar los próximos días para ver si finalmente el sueño de ver a Eriksen nuevamente en una cancha se hace realidad.

🚨🇩🇰 Exclusive: Sources close to Christian Eriksen confirm to me that the player has taken his first steps towards a move back to #Ajax Amsterdam. His medical conditions have been checked by Ajax’ medical staff who have given the go-ahead for the move to advance.

— Omar Hawwash (@OmarHawwashBG) August 9, 2021