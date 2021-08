Leonardo Valencia aguarda el ok de Gustavo Quinteros para irse a Santiago Wanderers

El mercado de pases en Colo Colo sigue movido, tanto respecto a salidas como llegadas. Uno que podría irse del club es Leonardo Valencia, que interesa en Santiago Wanderers.

Sin embargo, en el puerto no han podido avanzar las negociaciones ante la falta de autorización para la partida del elenco albo por parte de su entrenador, Gustavo Quinteros.

Líos que reconocen en Santiago Wanderers. “Conversé con él antes del partido que vinieron a jugar con nosotros. Hay una confianza en decir las cosas, me conoce. Me manifestó que quería venir, pero que el técnico de Colo Colo no le da todavía la salida. Eso es otra cosa”, explicó el técnico caturro, Emiliano Astorga.

“Esperemos que lo pueda resolver lo antes posible. Si no es él, tenemos que tener otro a la vista porque no podemos quedarnos con un solo jugador y no tener otras opciones”, manifestó esperanzado el entrenador de Santiago Wanderers, interesado en sumar a Leonardo Valencia.

Uno que también podría irse de Colo Colo, junto con Felipe Campos, Nicolás Blandi y Brayan Véjar, es el delantero Javier Parraguez. En O’Higgins de Rancagua esperan también el “ok” desde el Cacique.

¿Y los refuerzos en Colo Colo?

El énfasis de Blanco y Negro está en torno a la propuesta realizada al delantero boliviano Marcelo Moreno Martins.

A falta de respuesta por parte del goleador altiplánico, en Colo Colo le ponen atención al presente de su club, Cruzeiro, que ahora sumó a un nuevo entrenador: Wanderlei Luxemburgo.

El detalle no es menor: el DT brasileño y Moreno Martins no se llevan bien desde que le quitó la titularidad en Gremio el 2013. En conferencia de prensa, el ex técnico del Real Madrid enfatizó lo que espera de él.

“Son jugadores experimentados, es bueno tenerlos. Pero más allá de eso, lo importante es que estén bien. Pero más allá de la experiencia, en este equipo quiero productividad. No me interesa que tenga un nombre o no. Si tiene experiencia, que sea usada en beneficio del equipo haciendo alguna cosa diferente“, apuntó Luxemburgo.

¿Una puerta de salida hacia Colo Colo? Habrá que esperar.