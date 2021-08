Tragedia en el fútbol neerlandés: Jergé Hoefdraad murió tras recibir un disparo

Conmoción generó la muerte del exfutbolista de Ajax, Jergé Hoefdraad, tras recibir un disparo en la cabeza durante una fiesta el pasado domingo y agonizar en un hospital de Ámsterdam.

La muerte del delantero de 35 años generó polémicas por la forma en cómo se comunicó su descenso en la prensa neerlandesa, ya que anunciaron su fallecimiento cuando aún se encontraba en estado crítico.

Según fuentes, Hoefdraad fue víctima del ataque cuando intervino en una pelea que se desarrollaba en la fiesta, intentando mediar en la situación.

Durante la madrugada del domingo fue trasladado a un centro hospitalario de Ámsterdam donde fue operado de urgencia y vivió sus últimas horas de vida.

Gracias a las declaraciones de algunos testigos a las autoridades, se facilitó la detención de un hombre sospechoso de 34 años en un pueblo de Bélgica.

El actual futbolista del Galatasaray, Ryan Babel, coincidió con Hoefdraad en el Ajax y fue uno de los primeros en reaccionar tras la trágica noticias.

En tanto, el club RKC Waalwijk, donde el neerlandés tuvo un paso en la temporada 2007-08, también lamentó la terrible e inesperada partida del jugador.

Los fanáticos del Ajax aún recuerdan al atacante con doble nacionalidad de Países Bajos y Surinam, y también reaccionaron a la muerte de Jergé Hoefdraad a raíz de un disparo.

Jergé Hoefdraad has passed away in the hospital after he was shot yesterday when trying to break up a fight at a party. Our thoughts are with his family and friends. 🕊❤️#Ajax https://t.co/tadD5Lo7HE

— All About Ajax (@AllAboutAjax) August 2, 2021