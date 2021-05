La gran sorpresa del Ajax para que sus hinchas celebren un nuevo título

El Ajax de Ámsterdam, uno de los principales e históricos clubes de fútbol de Países Bajos, tomó una decisión digna de aplaudir.

Luego de un año sin espectadores en su estadio por culpa de la pandemia de coronavirus, los dirigentes de la institución decidieron hacerlos a sus socios un inédito y original regalo debido a que se titularon campeones a nivel local.

Fue fundida la copa de monarca y crearon 42.930 estrellas, cada una de las cuales será enviada por correo a sus abonados para compartir físicamente este nuevo éxito con ellos.

Cada estrella de estaño contiene 0,06 gramos del trofeo y será un excelente presente para los casi 43 mil socios que no han podido asistir al Estadio Johan Cruyff Arena debido al covid-19.

Piece of victory

Piece of history

Piece of Ajax

