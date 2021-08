Larrivey tras brillar en el Clásico Universitario: “Siento que fue nuestro mejor partido del último tiempo”

El delantero de la Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, se mostró sumamente contento después de brillar con un doblete en el Clásico Universitario ante la UC, partido en que los azules vencieron por 2-1 con un tanto sobre el final.

En conversación con la cámaras de TNT Sports, el ariete argentino llenó de loas al equipo por lo que hicieron ante los cruzados y sobre todo por los resultado que han conseguido el último tiempo, que los hizo meterse de lleno en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

“Cuando uno hace goles es porque mis compañeros me ponen en esa situación. Los goles sirven para sumar puntos y más en un partido tan especial para todos“, comenzó diciendo el delantero.

En esa línea, añadió que “yo no me tomaba como una mochila que no llegaran los goles. Estaba tranquilo y se empezaron a dar. Estoy contento porque el equipo ganó y siento que fue nuestro mejor partido del último tiempo“.

Finalmente, Larrivey cerró diciendo: “Hicimos un partido muy inteligente, muy intenso. Merecimos la victoria“.