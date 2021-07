Felipe Campos entrenó con Barnechea antes de irse al fútbol argentino

El lateral Felipe Campos fue presentado esta semana en Atlético Tucumán de Argentina tras su salida de Colo Colo, donde no estaba siendo considerado por Gustavo Quinteros.

Lo que nadie sabía, hasta hora, es que el “Murci” apeló a otro club del fútbol chileno para mantenerse en forma durante su inactividad futbolística: Barnechea. Algo que también sucedió gracias a sus conocidos en Colo Colo

“Cuando ya sabía que se estaba dando esta opción y estaba en Colo Colo conversé con “Vicho” Pizarro. Él le comentó a su papá (Jaime Pizarro, DT por entonces de Barnechea), me llamó y me dijo que no había problemas“, aseguró Felipe Campos en conversación con el sitio web oficial de Barnechea.

Además, reconoció, tuvo la venia del plantel. “Ethan Espinoza y Pedro Navarro (compañeros en Colo Colo) le comentaron a la “Nona” Muñoz (capitán del equipo) y dijo que sí altiro”, explicó.

Felipe Campos valoró los trabajos con Barnechea

Desde Argentina, agradeció la recepción que tuvo en el plantel de Barnechea durante las dos semanas que trabajó ahí para llegar con ritmo futbolístico a su nuevo desafío deportivo.

“Me sorprendió el grupo en lo humano que son, en lo cariñoso, siempre con una sonrisa. Como esto es fútbol, todos se conocen. Tuve a varios compañeros de Sub 20, otros chicos de Colo Colo y a otros que me había enfrentado y me sentía como uno más de ellos. Todos me trataron como uno más que del equipo”, comentó el ex lateral de Colo Colo.

Ahora, Felipe Campos ya se concentra para afrontar su primera experiencia internacional.

Recordemos que en Atlético Tucumán firmó un contrato como jugador libre hasta diciembre de 2022.