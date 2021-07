Maximiliano Falcón: “A mi no me llamó nadie. Que un club como Nacional se fije en mi es algo muy bueno”

<El defensa de Colo Colo, Maximiliano Falcón, salió a aclarar los rumores de mercado que lo vincularían a Nacional de Montevideo por su falta de actividad en Colo Colo.

“Mi representante habló con Nacional, a mi no me llamó nadie. Que un club como Nacional se fije en mi es algo muy bueno y más estando un técnico que me conoce”, explicó el defensor en conversación con Sport 890 de Uruguay.

“Me encantaría jugar en Nacional, pero yo tengo que ser profesional, esta es mi carrera y no le cierro las puertas a ningún equipo“, explicó Maximiliano Falcón, quien también alabó a Colo Colo.

“Es un club hermoso, me ha tratado de maravilla, pero la realidad es que hoy no estoy jugando. No estoy teniendo la continuidad que tuve cuando llegué a Chile”, cerró el defensor de 24 años.

La razón por la que Maximiliano Falcón no jugará ante Wanderers

En la nómina que Colo Colo publicó para el duelo de esta tarde ante Santiago Wanderers en Valparaíso, llamó la atención la ausencia de Maximiliano Falcón.

Ante las especulaciones por una eventual decisión técnica de Gustavo Quinteros, el cuerpo médico del Cacique explicó que el central uruguayo tiene problemas médicos que lo sacaron de la citación.

“Maximiliano Falcón presentó una molestia muscular durante los días previos, ante lo cual el cuerpo médico determinó dejarlo fuera de la citación por precaución“, informó Colo Colo en un comunicado.